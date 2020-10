LDN - La France s'est fait peur face à la Croatie (analyse et notes)

L'Équipe de France ne perd toujours pas face à la Croatie, mieux elle gagne encore ! Les Bleus, qui ont passé une bonne partie de la deuxième mi-temps à souffrir, ont remporté un précieux succès grâce à des buts de Griezmann et Mbappé.

UEFA Nations League - League A / Groupe 3 Croatie 1 - 20 - 1 France N. Vlasic 64'

8' A. Griezmann

79' K. Mbappe Lottin



LE FAIT DE MATCH

La France joue à se faire peur. Avec l'ouverture du score précoce d'Antoine Griezmann (8ème) et le très bon début de match des Bleus, on aurait pu croire que cette rencontre face à la Croatie allait être rapidement pliée. Si les hommes de Deschamps ont eu l'opportunité de prendre le large à plusieurs reprises (contre raté de Griezmann 11ème, Mbappé seul face aux cages 19ème...), les Croates ont fini par sortir de l'eau dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Dans le second acte, les Rouge-et-Blanc ont encore poussé davantage, privant la France du moindre tir jusqu'à la 75ème, et ont été récompensés. Finalement, Mbappé a remis les Bleus sur le droit chemin à un quart d'heure de la fin du match.

LES BUTS

0-1 (8ème) : la France concrétise son temps fort ! Sur la droite, Ferland Mendy adresse un bon centre et Domagoj Vida est poussé à la faute. Le défenseur renvoie sur Antoine Griezmann, qui envoie le ballon en plein dans les cages d'une demi-volée bien sentie.

1-1 (64ème) : côté droit, Modric passe en retrait vers Brekalo qui transmet rapidement à Vlasic aux abords de la surface bleue. Le milieu contrôle et tente sa chance instantanément de l'extérieur du pied droit. Lloris, fixé sur sa ligne, est battu.

1-2 (79ème) : sur une sublime ouverture en hauteur de Paul Pogba, Lucas Digne, côté gauche, centre du plat du pied sans contrôle en direction de la surface. Kylian Mbappé, seul dans la surface, se jette pour conclure du pied droit.

L'HOMME DU MATCH

Kylian Mbappé (France) : l'attaquant parisien a tout connu dans ce match. Malheureux devant les cages en début de rencontre, alors qu'il avait eu un superbe service d'Anthony Martial, il a su régler la mire en deuxième mi-temps pour permettre aux Bleus d'empocher la victoire.

LES NOTES

CRO : Livakovic (4) - Uremovic (5), Vida (3), Lovren (3), Barisic (4) - Modric (5), Badelj (4) - Pasalic (4), Vlasic (6), Perisic (5) - Petkovic (4).

FRA : Lloris (5) - Mendy (6), Lenglet (5), Varane (6), Digne (5) - Rabiot (6), N'Zonzi (4), Tolisso (4) - Griezmann (6) - Mbappé (6), Martial (6).

LES CONSÉQUENCES

La France continue à suivre le rythme du Portugal. Avec le match nul face aux Portugais dimanche dernier, les Bleus n'ont pas le droit à l'erreur pour espérer terminer à la première place du groupe de Ligue des Nations. Alors que les Portugais se sont imposés 3-0 face à la Suède, les Français ont fait le travail face à la Croatie.

Didier Deschamps a de quoi être satisfait de la première mi-temps, mais il s’est aussi agacé de la reprise des hommes après la pause. Les Rouge-et-Blanc vont égaliser et pousser pour l'emporter mais Kylian Mbappé a mis fin aux espoirs adverses.