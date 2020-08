LDN - La liste de la Belgique pour le Danemark et l'Islande

Ce mardi après-midi, Roberto Martinez a dévoilé sa liste pour affronter le Danemark (le 5 septembre) puis l'Islande trois jours plus tard. A Lyon, après Joachim Andersen (Danemark) et Anthony Lopes (Portugal), Jason Denayer est convoqué avec sa sélection. Nacer Chadli, l'ailier de l'AS Monaco prêté à Anderlecht la saison passée, est également présent dans la liste.

LA LISTE DE LA BELGIQUE

📝 Here are the Devils to start our #NationsLeague campaign 🤩 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/QOYs0ml9lY