LDN - La Macédoine du Nord confirme, l'Écosse chute en Slovaquie

Qualifiée pour l'Euro 2020, la Macédoine du Nord accueillait l'Estonie, ce dimanche après-midi. À la maison, elle a confirmé sa très bonne forme du moment en s'imposant (2-1). Grâce à ce succès, la Macédoine du Nord conforte sa première place (9 points) dans le groupe 2 de la Ligue C et compte provisoirement trois unités d'avance sur la Géorgie (6 points, un match en moins) et quatre sur l'Arménie (5 points, un match en moins).

Dans le groupe 2 de la Ligue B, la Slovaquie s'est imposée sur la plus petite des marges contre l'Écosse (1-0), grâce à un but de Jan Gregus (32ème). Une victoire importante pour les Slovaques, toujours derniers de la poule (4 points) mais qui peuvent toujours croire en un maintien dans la Ligue B puisqu'ils reviennent à deux points de la République Tchèque (6 points, un match en moins) et à une petite longueur d'Israël (5 points, un match en moins). L'Écosse, de son côté, est toujours leader (10 points).

LES RÉSULTATS DES MATCHES DE 15 HEURES

Ligue B

Groupe 2

Slovaquie - Écosse : 1-0

Ligue C

Groupe 2