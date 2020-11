LDN - La presse européenne réagit au naufrage de l'Allemagne en Espagne

Ce mardi soir, l'Espagne a humilié l'Allemagne pour le compte de la 6e et dernière journée de Ligue des Nations (6-0). La Roja s'est ainsi qualifiée pour le Final Four. Retour sur les différentes réactions dans le continent sur cette débâcle.

La presse espagnole s'est montrée dithyrambique envers sa sélection, après sa victoire historique contre la Mannschaft. "L’Espagne ne pouvait pas échouer et n’a pas échoué. Non seulement elle n’a pas échoué, mais elle est passée au-dessus d’une Allemagne qui est aujourd’hui loin d’être la sélection qui aspire toujours à tout", a avancé Mundo Deportivo. De son coté, AS a mis en avant la performance de Ferran Torres (20 ans), auteur d'un triplé hier soir. "L'Espagne a été un rouleau avec un Ferran Torres spectaculaire qui a marqué un triplé". Enfin, El Mundo est revenu sur une soirée historique pour la sélection championne du monde 2010. "L’Espagne humilie l’Allemagne dans une nuit pour l’histoire". En effet, la défaite d'hier est la plus large subie par l'Allemagne en 89 ans. Une soirée historique donc.

De son côté, la presse allemande, au contraire, s'est sentei humilié par cette grosse défaite. "L’Allemagne offre une performance honteuse en Espagne. L’équipe nationale se rend à son destin dès le début. Le sélectionneur national Joachim Löw devra répondre à de nombreuses questions", a confié Die Welt.

Joachim Low remis en question

Le sélectionneur allemand a été remis en question sur ses qualités d'entraîneur. Ainsi, le site de la Süddeutsche Zeitung, le grand quotidien de Munich, a posé la question sur le fait que "cette rencontre avec l’Espagne arrive à point nommé pour alimenter le débat lancé par Oliver Bierhoff (le directeur de la Fédération allemande) sur le thème: Combien de temps encore avec Jogi Löw ?’".

L'ancien international allemand Bastian Schweinsteiger, auparavant idole des supporters de la Mannschaft, s’est désolidarisé de son ancien entraîneur, avec lequel il entretient pourtant de très bons rapports. Il n'a pas craint de relancer le débat sur le retour du trio Thomas Müller, Jérôme Boateng, Mats Hummels, champions du monde 2014, tout juste trentenaires et évincés de l’équipe par Löw. "C’est l’équipe d’Allemagne, elle doit rassembler les meilleurs joueurs, le sélectionneur a son avis là-dessus, moi j’en ai un différent. C’est exactement dans ce type de match que l’on a vu qu’il manque des joueurs capables de communiquer, de mettre un coup de poing sur la table", a lâché l'ancien milieu du Bayern Munich.

Nul doute que cette défaite aura des répercussions sur l'avenir du technicien allemand en poste, ainsi que l'ensemble des joueurs sélectionnés.