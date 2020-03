LDN - Le calendrier de l'équipe de France

Hier, à Amsterdam, avait lieu le tirage au sort de la deuxième édition de la Ligue des Nations qui débutera début septembre 2020. La France, dans son groupe C, hérite d’un tirage relevé. Pour leur premier match, les Bleus affronteront la Suède, avant de retrouver la Croatie et le Portugal. Cette phase de groupe durant laquelle les adversaires s’affronteront à l’aller et au retour prendra fin mi-novembre. Pour assister à la première confrontation contre le gagnant de l’Euro 2016, qui prendra sûrement une allure de revanche, il faudra patienter jusqu’au 9 octobre.

LE CALENDRIER DE LA FRANCE EN LDN 2020-21