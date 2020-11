LDN - Le Monténégro dépasse le Luxembourg, l'accession se rapproche pour les Îles Féroé

Trois rencontres de la 5ème et avant-dernière journée de la Ligue des Nations se sont disputées ce samedi en fin d'après-midi (coup d'envoi 18 heures). Dans la Ligue C, dans le groupe 1, Chypre s'est défait du Luxembourg (2-1). Un revers malvenu qui fait reculer la sélection du Duché à la deuxième place de la poule (9 points). Dans le même temps, le Monténégro, pourtant réduit à dix, a ramené un match nul et vierge et un point de son déplacement en Azerbaïdjan (0-0). Grâce à ce score de parité, la sélection des Balkans prend la tête du groupe (10 points). L'Azerbaïdjan (5 points) et Chypre (4 points) ferment la marche.

Dans la Ligue D, dans le groupe 1, les Îles Féroé ont réussi à accrocher la Lettonie (1-1). Vladimir Kamess a ouvert le score pour les Lettons (59ème), mais Gunnar Vatnhamar a répondu moins de 60 secondes plus tard (60ème). Avec ce résultat de parité, les Îles Féroé conservent la tête de la poule (11 points) et ne devront pas s'incliner sur la pelouse de Malte (8 points), lors de la dernière journée de la compétition, pour rallier la Ligue supérieure.

LES RÉSULTATS DES MATCHES DE 18 HEURES

Ligue C

Groupe 1

Chypre - Luxembourg : 2-1

Azerbaïdjan - Monténégro : 0-0

Ligue D

Groupe 1