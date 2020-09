LDN - Le Portugal donne une leçon à la Croatie !

À domicile, à l'Estadio Dragão de Porto, le Portugal a déroulé son football face à la Croatie (4-1). Dans un 4-3-3 plutôt bien senti, et malgré l'absence de Cristiano Ronaldo en raison d'une blessure au pied, les Portugais n'ont fait qu'une bouchée des Croates, même s'ils ont dû attendre la 41ème minute pour ouvrir le score. Durant la première demi-heure, les Lusitaniens ont heurté, par trois fois, les poteaux de Livakovic, avant de trouver la faille par João Cancelo. Le latéral droit, très en forme ce soir, a envoyé un missile du gauche en plein dans la lucarne croate.

En deuxième mi-temps, la bande de CR7, en tribunes pour ce match, a enclenché la seconde grâce à Diogo Jota (58ème) puis la troisième via João Félix (70ème). L'attaquant portugais de l'Atlético Madrid, transféré pour 126 millions d'euros l'été dernier, a profité de cette rencontre pour marquer son premier but en sélection. En fin de match, Petkovic (90+1ème) sauve l'honneur pour les Croates mais les Portugais ajoutent un quatrième but, au bout du temps additionnel. Sur corner, André Silva, esseulé au second poteau, dévie une tête de Pepe avec un tacle rageur au fond des filets (90+4ème). Avec cette victoire 4-1, le Portugal prend la tête de ce groupe 3 (Ligue A), devant la France, vainqueur de la Suède dans le même temps (1-0).