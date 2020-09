LDN - Le Portugal et la Belgique assurent, le Danemark accroche l'Angleterre !

Deuxième match et deuxième victoire pour le Portugal ! Face à la Suède, la Seleção a pris une vingtaine de minutes pour rentrer, définitivement, dans son match. Et le retour de Cristiano Ronaldo a été déterminant ! Absent lors de la large victoire face à la Croatie (4-1) en raison d'une blessure au pied, CR7 a profité de ce déplacement dans le Nord de l'Europe pour inscrire son 100ème but en sélection ! Sur coup-franc, juste avant la mi-temps, il envoie le Portugal sur orbite avec une frappe pleine lucarne (45ème). C'est une double punition pour les Suédois, réduits à 10 sur le coup-franc. Au retour des vestiaires, le capitaine de 35 ans trouve encore la faille, cette fois sur une frappe enroulée dans la lucarne opposée (72ème). Avec ses 101 buts, CR7 n'est plus qu'à huit unités du record absolu d'Ali Daei (109 buts avec l'Iran). Avec ses deux victoires, le Portugal reste en tête de la Ligue des Nations devant la France, à la différence de buts.

De son côté, la Belgique n'a fait qu'une bouchée de l'Islande en s'imposant 5-1. Les Diables Rouges ont pourtant été surpris à la 10ème minute par l'ouverture du score des Nordiques, mais Alex Witsel a rapidement remis les deux équipes à égalité (13ème). Les Belges ont ensuite accéléré grâce à Batshuayi (17ème, 69ème), Mertens (50ème) et Djoku (79ème) pour signer un gros succès. Enfin, l'Angleterre, qui n'a pas pu compter sur Foden et Greenwood exclus du groupe, a été accrochée au Danemark (0-0).

LES RÉSULTATS DU MARDI 8 SEPTEMBRE

Ligue A

Groupe 2

Danemark - Angleterre : 0-0

Belgique - Islande : 5-1

Groupe 3

Suède - Portugal : 0-2

France - Croatie : 4-2

Ligue C

Groupe 1

Luxembourg - Monténégro : 0-1

Chypre - Azerbaïdjan : 0-1

Groupe 2

Géorgie - Macédoine du Nord : 1-1

Arménie - Estonie : 2-0

Ligue D

Groupe 2