LDN - Le tirage au sort complet de l'édition 2020-2021

On connaît la composition des groupes de la prochaine Ligue des Nations, prévue de septembre 2020 à juin 2021.

Après une première édition remportée par le Portugal, la Ligue des Nations reviendra au programme des équipes nationales à partir de l'automne prochain (de septembre 2020 à juin 2021 pour la phase finale). Ce mardi soir avait lieu le tirage au sort des quatre ligues (A, B, C et D), avec quatorze groupes au total.

Alors que le tenant du titre portugais s'est retrouvé dans le groupe de la France, en compagnie de la Suède et de la Croatie, d'autres affiches alléchantes auront lieu fin 2020, comme Pays-Bas - Italie dans le groupe 1 (Ligue A), Angleterre - Belgique dans le groupe 2 (Ligue A), ou Allemagne - Espagne dans le groupe 4 (Ligue A).

La phase finale, qui aura lieu les 2, 3 et 6 juin 2021, mettra aux prises les quatre vainqueurs de groupes de la Ligue A, dans le cadre deux demi-finales, suivies d'une finale et d'un match pour la 3e place. Les vainqueurs des groupes des Ligues B, C et D seront promus aux niveaux supérieurs, alors que les derniers seront rétrogradés (des barrages auront lieu en mars 2022 pour déterminer les deux nations reléguées en Ligue D parmi les quatre dernières des groupes de la Ligue C).

LE TIRAGE AU SORT COMPLET DE LA LDN 2020-21

LIGUE A

Groupe 1

Pays-Bas

Italie

Bosnie-Herzégovine

Pologne

Groupe 2

Angleterre

Belgique

Danemark

Islande

Groupe 3

Portugal

France

Suède

Croatie

Groupe 4

Suisse

Espagne

Ukraine

Allemagne

LIGUE B

Groupe 1

Autriche

Norvège

Irlande du Nord

Roumanie

Groupe 2

République Tchèque

Ecosse

Slovaquie

Israël

Groupe 3

Russie

Serbie

Turquie

Hongrie

Groupe 4

Pays de Galles

Finlande

République d'Irlande

Bulgarie

LIGUE C

Groupe 1

Azerbaïdjan

Luxembourg

Chypre

Monténégro

Groupe 2

Arménie

Estonie

Macédoine

Géorgie

Groupe 3

Moldavie

Slovénie

Kosovo

Grèce

Groupe 4

Kazakhstan

Lituanie

Biélorussie

Albanie

LIGUE D

Groupe 1

Malte

Andorre

Lettonie

Îles Féroé

Groupe 2