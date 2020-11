LDN - Les Bleus terminent par un beau succès face à la Suède (analyse et notes)

L'équipe de France termine son année civile 2020 sur une victoire ! Ce mardi soir, au Stade de France, les Bleus, rapidement menés par la Suède, ont renversé les Scandinaves pour s'offrir un large et mérité succès (4-2), à l'occasion de la 6ème et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Nations.

UEFA Nations League - League A / Groupe 3 France 4 - 22 - 1 Suède O. Giroud 16'

B. Pavard 36'

O. Giroud 59'

K. Coman 94'

4' V. Claesson

88' R. Quaison



LE FAIT DU MATCH

Du retard à l'allumage mais une belle capacité de réaction. Assurée de terminer à la première place de sa poule 3 de la Ligue A et déjà qualifiée pour le Final 4 de la compétition, l'équipe de France a été cueillie à froid par des Suédois déterminés à s'imposer pour éviter la relégation en Ligue B. Un but précoce, sur la toute première incursion des Scandinaves dans le camp français, qui n'a pas entamé le moral des Bleus. En effet, sûrs de leurs forces, les Tricolores ont rapidement recollé, avant de fort logiquement prendre l'ascendant sur un adversaire certes batailleur mais de moins bon niveau. Capables de maîtriser leurs rencontres, les protégés de Didier Deschamps sont également doués pour renverser des parties mal embarquées. Une bonne chose pour le futur.

LES BUTS

0-1 (4ème) : La Suède prend les devants ! Décalé sur la droite du terrain, Victor Lindelöf essaye de centrer à ras de terre vers le premier poteau à destination de Dejan Kulusevski. Paul Pogba dévie le ballon mais Viktor Claesson en profite pour récupérer le cuir. Après avoir éliminé "La Pioche" puis Adrien Rabiot, le joueur de Krasnodar enchaîne d'une frappe du pied droit. Le ballon est dévié par Raphaël Varane et trompe Hugo Lloris, pris à contre-pied sur la droite. Un but heureux, le 6ème en sélection pour Viktor Claesson.

1-1 (16ème) : Les Bleus recollent ! Trouvé dans le couloir gauche par Antoine Griezmann, Marcus Thuram provoque Mikael Lustig et centre en retrait vers Olivier Giroud. En pivotant, l'avant-centre des Tricolores décoche une frappe puissante et rasante du pied gauche qui termine sa course au ras du poteau gauche de Robin Olsen, prostré sur sa ligne et battu. C'est le 43ème but inscrit en 105 sélections par l'ancien attaquant d'Arsenal.

2-1 (36ème) : La France prend la tête ! Une nouvelle fois servi sur la gauche, Marcus Thuram se fend d'un magnifique enchaînement de dribbles, dont une subtile roulette, dans la surface suédoise. En tentant ensuite de frapper, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach est contré par Victor Lindelöf. Le ballon parvient finalement sur la droite de la surface, sur Benjamin Pavard. Sans contrôle, le latéral droit des Bleus déclenche alors une magnifique reprise de volée de l'extérieur du pied droit. Robin Olsen ne peut que constater les dégâts. C'est la 2ème réalisation inscrite sous la tunique tricolore par le défenseur du Bayern Munich.

3-1 (59ème) : Le doublé pour Olivier Giroud, les Bleus s'envolent ! Tout juste entrée en jeu, Kylian Mbappé est trouvé sur la gauche du terrain. Après avoir levé la tête, l'attaquant du Paris Saint-Germain déploie un centre enroulé et millimétré du pied droit. Oliver Giroud plonge alors devant Victor Lindelöf pour placer un gros coup de casque et tromper Robin Olsen sur sa gauche. Cela fait désormais 44 buts pour Olivier Giroud chez les Bleus !

3-2 (88ème) : La Suède revient ! A la réception d'un long centre venu de la droite signé Dejan Kulusevski, Pierre Bengtsson remise au plat du pied vers le second poteau. Robin Quaison, seul devant le but, conclut alors dans la cage vide.

4-2 (90ème+4) : Les Bleus mettent fin au suspense ! Sur un coup-franc bien placé pour la Suède, les Bleus dégagent le mauvais ballon de Dejan Kulusevski et lancent un contre supersonique. Sur un service de Lucas Digne, Kingsley Coman remonte alors le terrain et, une fois arrivé aux 30-35 mètres, envoie tranquillement le ballon du pied droit dans la cage désertée par Robin Olsen. C'est le 5ème but inscrit chez les Bleus par l'ailier du Bayern Munich.

L'HOMME DU MATCH

Olivier Giroud (France). Très sérieusement invité par Didier Deschamps à rapidement quitter Chelsea pour retrouver un temps de jeu conséquent, l'avant-centre tricolore a parfaitement répondu à ce petit coup de pression de son sélectionneur. Titularisé à la pointe de l'attaque des Bleus, il a fait un match très solide. Précieux dans les remises et dans l'orientation des offensives tricolores, il a fait mouche à deux reprises, du pied gauche (16ème) puis d'une très belle tête plongeante (59ème), portant son total à 44 buts avec la sélection. L'attaquant de 34 ans, qui aurait même pu inscrire une autre réalisation sur une tête-épaule qui a chatouillé la lucarne suédoise (53ème), n'est plus qu'à 7 petites unités du record de Thierry Henry (51). Remplacé par Kingsley Coman (84ème), qui s'est offert le quatrième but des Bleus, en contre (90ème+4).

LES NOTES

France : Lloris (Cap.) (5) - Pavard (6,5), Varane (6) puis Zouma (5,5), Kimpembe (5,5), Hernandez (5,5) puis Digne (6) - Sissoko (5,5), Pogba (6,5), Rabiot (7), Thuram (7,5) - Griezmann (7,5), Giroud (8).

Suède : Olsen (4) - Lustig (3,5), Danielson (4,5), Lindelöf (4), Bengtsson (5) - Larsson (3,5), Claesson (5,5) - Kulusevski (6), Forsberg (3,5), Olsson (4) - Berg (Cap.) (4,5).

LES CONSÉQUENCES

Contre une belle équipe suédoise, les Tricolores ont fait le travail pour conclure la phase de poules de la Ligue des Nations par un nouveau succès. Invaincus (5 victoires, 1 nul) en 6 sorties, les protégés de Didier Deschamps terminent - on le savait déjà - à la première place du groupe 3, crédités de 16 points.

Malgré l'ouverture du score et une belle réaction en fin de partie, la Suède n'a pas pu faire grand chose face à l'impressionnant collectif tricolore. Suite à ce revers, le cinquième dans la compétition, les Scandinaves terminent à la dernière place du groupe (3 points) et évolueront donc en Ligue B lors de la prochaine édition.