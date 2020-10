LDN - Les compos probables de Croatie-France

Ce mercredi soir, la Croatie et la France se rencontrent pour la 3e fois en 2 ans, après les victoires des Bleus en finale de Coupe du Monde 2018 et plus récemment en Ligue des Nations, les deux sur le score de 4 à 2. L'équipe au damier n'a jamais battu la France en match officiel, alors les tricolores espèrent conserver cette invincibilité face à des croates revanchards.

Deschamps devrait reconduire son 4-4-2 en losange comme face au Portugal, tandis que Zlatko Dalić devrait mettre en place son habituel 4-2-3-1. Coup d'envoi à 20:45 au stade Maksimir, à Zagreb.

UEFA Nations League - League A / Groupe 3

CROATIE - FRANCE

Croatie : Livakovic - Barisic, Vida, Lovren, Uremovic - Modric (cap.), Badelj, Perisic, Vlasic, Bradaric - Petkovic

France : Lloris (cap.) - F.Mendy, Varane, Lenglet, Hernandez - Kanté, Pogba, Tolisso - Griezmann, Mbappé, Martial