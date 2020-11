LDN - Les futurs adversaires de la France pour le Final Four sont connus

La France et l'Espagne déjà qualifiées pour le Final Four de la Ligue des Nations, cette dernière journée de la compétition a déterminé quelles nations allaient rejoindre ces deux sélections dans ce dernier carré, qui se disputera du 6 au 10 octobre 2021. La Belgique, qui a battu le Danemark (4-2), et l'Italie qui s'est imposée en Bosnie (0-2), ont obtenu leur ticket pour le Final Four.

L'occasion pour les Bleus de retrouver les Diables Rouges, après leur dernière confrontation lors de la Coupe du Monde 2018, et la victoire des Tricolores (1-0). L'Espagne, qui a humilié l'Allemagne (6-0) ce mardi soir, tentera de remporter un nouveau trophée européen, depuis leur dernière victoire en Coupe du Monde 2014. Quant à l'Italie, l'objectif est de redorer le blason de la Nazionale, après avoir échoué à participer à la Coupe du Monde 2018.