LDN - Les Pays-Bas font le boulot face à la Bosnie, la Turquie résiste à la Russie

Les Pays-Bas prennent la tête du Groupe 1 de la Ligue A en attendant l'affiche entre l'Italie et la Pologne ! Les coéquipiers de Georginio Wijnaldum, auteur d'un doublé en début de match (6ème, 13ème), se sont facilement imposés face à la Bosnie Herzégovine 3-1. Prevljak a sauvé l'honneur pour les Bosniaques, qui ont encaissé le troisième but par l'inévitable Memphis Depay (55ème).

Du côté de la Ligue B (groupe 3), la Turquie s'est imposée face à la Russie dans un match riche en buts (3-2). Les Russes ont pourtant marqué en début de match par l'intermédiaire de Cherichev (11ème), mais les Turcs ont ensuite lancé la machine à buts : Karaman (26ème), Cengiz Under (32ème) et Tosun, sur pénalty (52ème). Kouzyaïev, 5 minutes plus tard, a réduit la marque pour les Russes mais la Turquie a réussi à conserver son but d'avance.

Dans les autres rencontre de la soirée, le Pays de Galles a assuré le minimum face à l'Irlande (1-0), tandis que la Finlande est allée s'imposer en Bulgarie (2-1), de même pour l'Arménie en Géorgie. Enfin, la Biélorussie et l'Albanie ont remporté leur match dans le groupe 4 de la Ligue C face à la Lituanie (2-0) et le Kazakhstan (3-1).

LES RÉSULTATS DES MATCHES DE 18 HEURES

Ligue A

Groupe 1

Pays-Bas - Bosnie-Herzégovine : 3-1

Ligue B

Groupe 3

Turquie - Russie : 3-2

Groupe 4

Pays de Galles - Irlande : 1-0

Bulgarie - Finlande : 1-2

Ligue C

Groupe 2

Géorgie - Arménie : 1-2

Groupe 4