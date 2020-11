LDN - Malte surclasse Andorre, pas de but ni de vainqueur entre Saint-Marin et Gibraltar

Malte recevait Andorre à 15 heures ce samedi après midi dans le cadre de la 5ème journée du groupe 1 de la ligue D. Alors que seul une victoire pouvait permettre aux Andorrans de continuer à espérer de terminer dans les deux premiers, les hommes de Koldo Álvarez entament de la meilleur des manière cette rencontre en ouvrant le score très tôt dans le match (3ème). Les joueurs d'Andorre tiennent jusqu'à la pause mais au retour des vestiaires les choses se compliquent. Après un but contre son camp d'Emili Garcia (55ème), les joueurs maltais doublent la mise dans la foulée grâce à Degabriele (58ème). En toute fin de match, Shaun Dimech vient sceller le destin d'Andorre (90ème). Après cette victoire (3-1) Malte est second avec deux points de retard sur les Îles Féroé, Andorre est dernier sa poule (2 points).

Au même moment, Gibraltar se déplaçait du côté de Saint-Marin pour une rencontre comptant pour la 5ème journée du groupe 2 de la ligue D. Les Gibraltariens ont eu la possession du ballon durant tout le long de la rencontre (65%) et ont plusieurs fois mis en danger les Saint-Marinais (9 frappes, 3 cadrés). Malheureusement, les hommes de Julio Ribas ne sont jamais parvenus à trouver le chemin des filets (0-0) et n'ont pas su profiter de leur supériorité numérique après l'expulsion de Davide Simoncini (49ème). Avec ce match nul, Gibraltar conserve néanmoins sa première place au classement et Saint-Marin est 3ème avec 5 points de retard sur leur adversaire du jour.