LDN - Pays-Bas - Italie : Les compos officielles

Suite de la deuxième journée de la Ligue des Nations avec un nouveau choc de haut-vol en préparation. Ce soir à 20h45, les Pays-Bas reçoivent l'Italie à la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam. L'occasion de retrouver les compositions probables de la rencontre.

UEFA Nations League - League A / Groupe 1

PAYS-BAS - ITALIE

Pays-Bas : Cillessen - Hateboer, Veltman, Van Dijk, Aké - De Roon, Van de Beek, De Jong - Wijnaldum, Memphis (Cap.), Promes

Italie : Donnarumma - D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini (Cap.), Spinazzola - Barella, Jorginho, Locatelli - Zaniolo, Immobile, Insigne

