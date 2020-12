LDN - Pour Deschamps, la Belgique est "la meilleure équipe"

Qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations, l'Équipe de France a appris il y a quelques minutes qu'elle affrontera la Belgique en demi-finale de la compétition. Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a réagi à cette annonce. "Le plateau était relevé. La Belgique étant à la première place du classement FIFA ça veut dire la valeur de cette équipe. On les avait déjà rencontré il y a deux ans lors de la demi-finale de la Coupe du Monde. Ça avait été un match difficile, mais on avait eu le bonheur de se qualifier. Depuis cette compétition, la Belgique, avec plus ou moins la même génération, a continué d'être performante. On rencontre certainement la meilleure équipe", a expliqué DD.