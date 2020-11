LDN - Quels sont les adversaires potentiels des Bleus pour le Final Four ?

Au lendemain de sa victoire contre le Portugal à Lisbonne (0-1), l’Equipe de France est la première équipe à obtenir son ticket pour le Final Four de la Ligue des Nations qui se disputera dans un an (6-10 octobre 2021). La troupe de Didier Deschamps ne connaît pas encore l’identité de leur adversaire en demi-finale, ni des deux autres concurrents, car rien n’est encore joué dans les trois autres groupes.

Dans le groupe 1, c’est la Pologne qui occupe pour l’instant la place de leader (7 points). Mais l’Italie (6 points) et les Pays-Bas (5 points), ses deux prochains adversaires, sont juste derrières et peuvent encore espérer atteindre la 1e place et donc obtenir leur ticket pour le Final Four. La Bosnie-Herzégovine est hors-course et ferme la marche dans ce groupe (2 points). Le suspense reste entier même si l’Italie, qui accueille les Polonais ce soir avant de se déplacer en Bosnie, semble être en meilleure position pour se qualifier.

Incertitude aussi dans le groupe 2. La Belgique, en tête (9 points), peut valider son ticket dès ce dimanche soir en cas de victoire dans le choc au sommet contre l’Angleterre (7 points). Le Danemark (7 points), qui reçoit l’Islande, a une belle carte à jouer en cas de victoire contre ces derniers. En effet, si les Diables Rouges ne parviennent pas à s'imposer face aux Anglais, les coéquipiers de Christian Eriksen pourraient jouer une "finale" contre les Belges mercredi soir. Les Three Lions, quant à eux, peuvent encore croire en leur qualification à condition de battre les Belges ce soir puis l’Islande mercredi.

Les Bleus pourraient retrouver l'Allemagne

Enfin, les champions du monde en titre qui défieront l’Allemagne lors du prochain Euro, pourraient retrouver leur voisin lors du Final Four. Dans ce groupe 4, la qualification se jouera entre la Mannchaft et l’Espagne avec une "finale" mardi soir à Séville. Avec un point d’avance, les hommes de Joachim Löw (9 points) n’auront besoin que d’un point et donc d'un match nul pour se qualifier. La Roja (8 points) est donc dans l'obligation de s’imposer à domicile pour retrouver l’Equipe de France dans un an, lors du Final Four.