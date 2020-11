LDN - Suisse-Ukraine reporté à cause du covid-19 ?

Le dernier match du groupe 4 de la Ligue des Nations entre la Suisse et l'Ukraine aura t-il lieu ? Rien n'est moins sûr. En effet, la sélection ukrainienne est une nouvelle fois touchée par le covid-19 puisque trois joueurs ont été contrôlé positif. Les hommes de Shevchenko, attendent donc la décision des autorités suisses et plus particulièrement du médecin cantonal de Lucerne, ville où le match aura lieu, pour savoir s'ils pourront jouer ce match face à la Nati.

(FT)