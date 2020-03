LDN - Tirage au sort : les adversaires potentiels de la France

Ce mardi, l'UEFA va procéder au tirage au sort des différents mini-championnats de la Ligue des Nations. Contrairement à l'édition précédente (2018-2019), l'instance européenne a décidé de créer des poules de 4 pour la compétition, contre 3 il y a un an. Les quatre pays qui ont disputés le Final 4, à savoir le Portugal (vainqueur de la première édition), les Pays-Bas, l'Angleterre et la Suisse, seront dans le chapeau 1 pour la Ligue A. La France, qui avait fini deuxième derrière les Pays-Bas, sera positionnée dans le chapeau 2, comme la Belgique l'Espagne et l'Italie. La deuxième saison de la LDN sera lancée au mois de septembre 2020.

LES CHAPEAUX DE LA LIGUE A