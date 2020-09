LDN - Un premier match reporté à cause du coronavirus

Alors que déjà plusieurs matchs de Ligue 1 ont été connus un report à cause d'un trop nombre de joueurs infectés par la Covid-19, voici la Ligue des Nations qui est désormais touchée. La rencontre de la deuxième journée du groupe 2 de la Ligue B opposant la République Tchèque à l'Ecosse n'aura pas lieu le 7 septembre.

Inquiète par une contamination massive, la fédération tchèque a officialiser le report, notamment après la mise à l'isolement de ses deux joueurs, Tomas Soucek et Patrick Schick. "L'équipe nationale ne jouera pas contre l'Écosse lundi en raison de la décision des autorités et de la situation sanitaire due à la pandémie de coronavirus", peut-on lire dans le communiqué de la sélection.

🆕 The national team will not play against Scotland on Monday due to representatives decision and the current situation with the COVID-19.



The national team ends current preparations with the immediate effect straight after the win against Slovakia.