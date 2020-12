Le babyfoot - bien plus qu'un simple jeu !

Il est parfois important de savoir comment concilier travail et distraction pour le bon fonctionnement d’une entreprise. À cet effet, certaines compagnies mettent en place des espaces de détente qui contribuent à l’épanouissement des employés. Dans cette optique, le babyfoot représente une alternative prisée par bon nombre d’entreprises. Loin d’être un simple jeu, cet accessoire constitue un moyen idéal pour optimiser les performances des salariés et par ricochet celles de l’entreprise. Vous comprendrez pourquoi le babyfoot est de plus en plus répandu dans les entreprises à travers cet article.

Le babyfoot : un outil idéal pour améliorer les performances des salariés

Est-il possible de travailler efficacement tout en s’amusant et en étant détendu ? La réponse est oui. Cela peut sembler insolite, mais les entreprises proposant des objets de détente pour leurs employés surclassent généralement en termes d’efficacité les entreprises ayant des bureaux classiques. Cette performance s’explique à travers le système de pensée des employés.

En effet, des spécialistes déclarent que les atmosphères de travail conviviales contribuent activement à l’amélioration de la qualité globale du travail des employés. Ainsi, le babyfoot de bar participe efficacement à l’accomplissement de ce processus. Par ailleurs, participer à ce type de jeu permet aux employés de se sentir plus jeunes. Ainsi, plus le personnel se sent jeune, plus il est efficace.

Le babyfoot : efficace pour un team-building réussi

Le babyfoot constitue un accessoire de détente parfait en milieu de travail. En effet, il permet aux salariés de passer des moments ludiques durant les périodes de pauses. Le simple fait de se distraire en groupe crée des liens. Si vous souhaitez renforcer ces liens entre vos employés, organisez donc un team-building autour du babyfoot. Rien de tel qu’un championnat pour égayer l’ambiance dans vos locaux.

Afin de rendre l'événement plus palpitant,vos employés peuvent former des équipes auxquelles ils attribueront des noms de clubs de foot célèbres. Si parmi eux il y a des fans du club Barcelone, ils peuvent acheter un maillot de la légende Messi afin de défier leurs collègues. Vous pouvez diviser vos employés en deux équipes et lancer un tournoi. Ce type d’évènement contribuera assurément au bien-être du personnel de travail et au renforcement de la cohésion au sein du groupe. Choisissez donc un jour précis pour le déroulement de ces parties de plaisir suivant une fréquence bien déterminée (toutes les deux semaines par exemple).

Vous pouvez d’ailleurs récompenser la meilleure équipe à la fin de chaque tournoi. Tout ce processus constitue une grande source de motivation pour tous les salariés. En effet, un employé heureux est un employé efficace et productif.

Le babyfoot : un outil idéal pour faire un break

Certaines tâches en entreprise sont plus complexes à réaliser que d’autres. Et ces tâches particulièrement ardues peuvent parfois pousser les employés à bout. L’un des moyens les plus efficaces pour sortir de cette impasse est généralement un instant de détente. Ainsi, le babyfoot se révèle donc comme l’alternative idéale pour aérer votre esprit.