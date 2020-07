Le Havre - Le Guen a tenté le coup Arnaud Kalimuendo

Pour son premier match en professionnel sous le maillot du PSG, Arnaud Kalimuendo a fait fort : 1 but et 1 passe décisive en une mi-temps seulement. Son père, Arthur Kalimuendo avait d'ailleurs confié que le PSG comptait sur le jeune attaquant de 18 ans, et qu'il avait tout le potentiel pour faire carrière à Paris.

Une volonté de la part des dirigeants de le conserver confirmée par Paul Le Guen, l'entraîneur du Havre, qui a tenté de faire venir la pépite parisienne. "Cela fait un mois que j’ai appelé Leonardo, mais il m’a dit qu’il comptait le garder. J’ai perdu espoir de le récupérer" a-t-il affirmé en conférence de presse.