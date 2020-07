Le Havre - Le Guen impressionné par le PSG

Ce dimanche soir en amical, Le Havre AC, solide formation de Ligue 2, n'a rien pu faire face au Paris Saint-Germain, concédant une très, très large défaite (0-9, résumé). À l'issue de la partie, Paul Le Guen, l'entraîneur du club doyen, s'est dit très impressionné par le très bon niveau de jeu déjà affiché par les protégés de Thomas Tuchel.

"Eux ont des échéances, des finales, la Ligue des champions. Je discutais avec Leonardo avant le match et il me disait : 'Ils y sont complètement, ils sont déjà très bien.' On n'a pas la possibilité de les arrêter", a lancé l'ancien joueur (1991-1998) et entraîneur (2007-2009) de la formation de la Capitale, et d'étayer ses propos : "Ils ne peuvent pas traîner en route. Ils ont un effectif prêt, compétitif. On sent de la complicité, qu'ils ont du plaisir à se retrouver, beaucoup de complicité en les regardant. Je suis admiratif, ce sont des champions, des stars, mais des champions aussi qui sont en train de se préparer. (...) Ils ont de l'appétit, ils sont concentrés sur leurs objectifs, c'est précis".

Pour Paul Le Guen, aucun doute possible, le Paris Saint-Germain a les moyens de remporter la Ligue des Champions cette saison. C'est, en tout cas, ce qu'il souhaite aux Rouge-et-Bleu : "Je suis très clair, je pense qu'ils ont les moyens, et largement, mais le truc, c'est que je le pense depuis trois-quatre ans et qu'ils n'y arrivent pas. J'espère que cette fois-ci sera la bonne". Les supporters parisiens aussi.