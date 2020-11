Lecture - « 1987, génération sacrifiée ? », le livre pour apprendre les secrets de carrière des Ben Arfa, Benzema, Nasri et consorts

La génération 1987 des Benzema, Nasri et Ben Arfa est-elle une génération sacrifiée ? Voilà la question à laquelle tente de répondre Maxime Masson dans son premier livre qui sortira le mardi 24 novembre.

Ils se nomment Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, Jérémy Menez, Samir Nasri ou encore Benoît Costil. Ensemble, avec une dizaine d’autres adolescents, ils ont remporté le Championnat d’Europe U17 en 2004. Ces dix-huit gamins, pas encore majeurs, étaient tous promis à un grand avenir. La Génération 87 était la plus talentueuse. Mais quinze années plus tard, les promesses n'ont pas été tenues.

Argent, entourage et discriminations

Au travers de cette galerie de portraits, ces sportifs et ceux qui les ont connus peignent le tableau d'un monde impitoyable : l'industrie footballistique. L'argent, l'entourage, les médias, les discriminations : aucun sujet n'est éludé. Fruit de plus d'un an d'enquête de la part de Maxime Masson, ce livre de 192 pages nous fait comprendre en 15 chapitres comment ces gamins sont pour la plupart passés de génies à parias.

Fruit de plus d'un an d'enquête de la part de Maxime Masson, ce livre de 192 pages nous fait comprendre en 15 chapitres comment ces gamins sont pour la plupart passés de génies à parias.

