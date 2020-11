Lecture - 'The Beautiful Game', un livre à lire pendant le confinement

« The beautiful game - Foot, guerre et politique. Des footballeurs face au destin », voilà le titre du nouvel ouvrage de Romain Molina qui sortira ce vendredi 13 novembre.

Du Guatemala au Népal, de Fidel Castro aux Khmers rouges en passant par le fils aîné de Saddam Hussein, "The Beautiful Game" retrace le destin entrelacé de ces entraîneurs et joueurs lancés à la poursuite d'un ballon malgré l'exil, le génocide, la guerre ou la torture. Comme un carnet de voyage, Romain Molina nous livre son tour du Monde dans des pays en retrait du football-business. Dans des lieux où le football est définitivement plus qu’un sport.

14 histoires humaines liées au ballon rond

Au fil d'anecdotes et entretiens improbables, mêlant géopolitique, foot, culture, joies et drames humains, Romain Molina dresse l'histoire de 14 héros de l’ombre, courant malgré eux au-devant de grands dangers; derrière leur passion se cache souvent une tragédie.

Écrit par Romain Molina, journaliste indépendant qui collabore notamment avec la BBC, The New York Times ou Le Temps et qui possède plus de 70 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, ce livre de 248 pages plaira autant aux fans de football qu’aux amateurs d’histoires humaines romanesques.

