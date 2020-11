Leicester - Bonne nouvelle pour Ricardo Pereira !

Le match d'après. Plus de huit mois après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou, Ricardo Pereira (27 ans) a enfin retrouvé le chemin des compétitions. Le latéral portugais a disputé, hier, ses 59 premières minutes de la saison avec les U23 de Leicester face à West Ham. L'ancien Niçois doit désormais poursuivre son travail physique avant de faire son retour sur les terrains de Premier League dans quelques semaines. Sur Twitter, le Foxes, qui vise évidemment l'Euro à la fin de la saison avec la Seleçao, a remercié ses supporters pour le soutien.

Grateful for my first minutes 🙏🏾



Thanks for the support in this long journey. @LCFC #Comeback #U23 pic.twitter.com/otjGU4yoAS