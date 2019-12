Leicester - Ricardo Pereira répond à l'intérêt du PSG

Auteur de très belles prestations avec Leicester City, Ricardo Pereira (26 ans, 18 matches et 2 buts en Premier League cette saison) contribue activement à la bonne saison des Foxes, actuels deuxièmes du classement. Courtisé par de nombreuses formations, l'ancien joueur de l'OGC Nice (2015-2017, 57 matches toutes compétitions confondues, 4 buts) susciterait l'intérêt du Paris Saint-Germain. Dans un entretien accordé à nos confrères de Goal France, l'international portugais a répondu à cette rumeur.

"On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le futur. C’est un grand club. En plus, moi, j’ai joué en France. Je connais le club et le championnat", a lancé le Lusitanien (7 sélections). "Il joue la Ligue des Champions et le titre dans toutes les compétitions. Mais pour l’instant, il n’y a rien. Je dois continuer à être performant avant de penser à ça", a conclu l'ancien élément des Aiglons, qui ne semble clairement pas insensible à la perspective de rallier la Capitale et les Rouge-et-Bleu.