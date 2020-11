Leicester - Wesley Fofana met l'Angleterre à ses pieds

Récemment transféré en provenance de l'AS Saint-Etienne, Wesley Fofana (19 ans) s'impose en Angleterre avec Leicester. Titulaire en défense centrale, l'international espoir français continue sa progression en Angleterre et impressionne le public européen.

Arrivé pour 40 millions d'euros à Leicester, Wesley Fofana avait une pression due au montant de son transfert. Mais le natif de Marseille enchaîne les prestations de haute facture, encore hier notamment lors de la victoire des siens face à Wolverhampton (1-0). Titulaire dans une défense à 3 mise en place par Brendan Rodgers, le Français s'est imposé dans les duels et s'est même permis quelques montées. La légende du football anglais, Gary Lineker, a visiblement été conquise par le match du Frenchie. "Mon Dieu, quel joueur est en train de devenir/est déjà Fofana", a tweeté l'ancien joueur des Foxes désormais reconverti dans les médias.

Invité ce dimanche soir de la chaîne Téléfoot, l'ancien défenseur de Saint-Étienne est revenu sur son adaptation express en Angleterre. "L'équipe m'a mis à l'aise, je me sens bien, mes performances sont encore plus mises en avant. La saison va être encore longue. Il y a encore beaucoup de matches. Je n'ai rien fait encore, je dois continuer à bosser, à prouver. J'espère mettre l'Angleterre à terre", a expliqué le joueur de 19 ans, auteur de 4 matchs en Premier League.

Fofana affole les compteurs

Il s'épanouit dans la défense à trois mise en place par Brendan Rodgers, qui ne tarit pas d'éloges à son sujet. "Je l'ai trouvé remarquable et nos supporters vont avoir beaucoup de joie à le revoir à l'oeuvre. Qu'il joue dans une défense à deux défenseurs centraux ou à trois, il a un énorme potentiel. Pour un défenseur, son anticipation est tellement bonne... Pour quelqu'un d'aussi jeune, il lit tellement bien le jeu. Il a mis une telle agressivité dans ses sauts. C'est quelque chose dont on a besoin quand on est défenseur en Premier League. Il va devenir un grand joueur dans le futur", avait expliqué le coach des Foxes suite au premier match du Français en Angleterre.

Titulaire au sein de la meilleure défense de Premier League (9 buts encaissés), Fofana affole les compteurs niveau statistiques. Le défenseur, avec l'aide de ses coéquipiers, a effectué 3 clean sheets. Il a en moyenne 2 interceptions, 1,5 tacle et 3,3 dégagements par matchs.

"C'est un objectif d'atteindre l'équipe de France"

Appelé avec les Espoirs par Sylvain Ripoll pour les matchs face à la Suisse et au Liechtenstein dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro Espoirs 2021, Wesley Fofana continue son ascension au plus haut niveau. Cependant, le joueur de l'actuel leader de Premier League vise plus haut et souhaite atteindre l'Equipe de France A dans les années à venir. "C'est un objectif d'atteindre l'équipe de France, il y a beaucoup de concurrence, je vais tout faire pour y arriver", a confié l'ancien stéphanois au micro de Téléfoot. Nul doute que le jeune défenseur pourrait voir son rêve se réaliser, s'il continue d'effectuer de telles performances...