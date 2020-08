Leipzig - Dayot Upamecano serein avant de jouer le PSG

Le RB Leipzig a éliminé l'Atletico Madrid hier soir en quart de finale de la Ligue des Champions. Dayot Upamecano a réalisé une excellente prestation contre les Madrilènes où il a d'ailleurs été élu homme du match. Désormais, le défenseur central s'attend à "un gros match" contre le PSG, mardi en demi-finale. "C'est le plus grand club de France, on le sait. Ils ont de bons joueurs offensifs et défensifs", a analysé le Français au micro de RMC Sport. "Neymar ? On sait que c'est un très bon joueur, très technique. On va tout donner et essayer de gagner le match". Les deux clubs s'affronteront pour une qualification historique en finale de la LDC.