Leipzig - Julian Nagelsmann est ravi de retrouver Thomas Tuchel

Le RB Leipzig s'est qualifié hier soir pour les demi-finales de la Ligue des Champions après sa victoire (2-1) contre l'Atlético Madrid. L'équipe allemande affrontera le PSG mardi prochain pour tenter de décrocher une qualification historique pour la finale. Julian Nagelsmann, l'entraîneur de Leipzig, s'est exprimé sur la prochaine rencontre face aux Parisiens. "Ce ne sera pas un match facile. Hier (mercredi, ndlr) j’ai regardé le match et à un moment j’étais content. En fait ce sera le PSG avec une équipe d’un niveau mondial et des stars énormes", a-t-il expliqué ce jeudi soir au micro de RMC Sport. "Ce ne sera pas facile mais on va bien défendre comme aujourd’hui (hier, ndlr) avec Upamecano notamment. Après des situations quand tu dois défendre contre Mbappé Neymar, il faut anticiper voir ce qu’il va se passer ensuite. On aura aussi des opportunités"

Julian Nagelsmann retrouvera Thomas Tuchel, son entraîneur lorsque qu'il jouait à Augsbourg (2007-2008). "J’ai hâte, j’étais très excité quand on a joué l’un contre l’autre en Bundesliga. Je suis très heureux de le voir, c’est un gars sympa et un très bon entraîneur, mais j’espère qu’à la fin je vais l’emporter", a réagi Julian Nagelsmann. Lorsqu'il était sur le banc d'Hoffenheim, le jeune entraîneur (33 ans) s'était incliné deux fois contre le Dortmund de Tuchel et avait concédé un nul.