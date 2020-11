Leipzig - Pour Julian Nagelsmann, le PSG ne s'est créé aucune occasion

Julian Nagelsmann a pris sa revanche sur le PSG ! L'entraîneur de Leipzig, qui avait perdu la première manche face aux Parisiens lors de la demi-finale de la Ligue des Champions en août (0-3), a concocté un plan parfait pour venir à bout du club de la capitale hier (victoire 2-1). En conférence de presse après la rencontre, le technicien allemand s'est félicité de ce succès et juge que Paris ne s'est pas créé d'occasion de lui-même.

"Nous avons mis du temps à entrer dans le match à cause de nos propres erreurs, a-t-il confié à l'issue de la rencontre. Au début, nous leurs faisons deux cadeaux d'entrée. Sinon Paris ne s'est créé par lui-même aucune occasion dans le jeu. Mais ensuite nous nous sommes bien repris et notre victoire est méritée. Avec un seul but d'écart, c'est normal que le match ait été tendu jusqu'à la fin. Nos deux dernières défaites (5-0 contre Manchester United et 1-0 contre Mönchengladbach, ndlr) ont été assez difficiles à digérer, mais nous avons montré aujourd'hui une bonne réaction" a-t-il déclaré.