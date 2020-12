Lens - "On essaie de rendre fiers ceux qui nous supportent" confesse Jean-Louis Leca

Le RC Lens est l'équipe surprise sur ce premiers tiers du championnat. En effet, le promu est actuellement septième avec un match de retard. Après avoir pris trois points face à Paris, Bordeaux ou encore Saint-Etienne, les Lensois se sont payés le Stade Rennais ce samedi. Les Sang et Or se sont imposés au Roazhon Park (0-2) en livrant une nouvelle fois une solide prestation. Après la rencontre, Jean-Louis Leca est revenu sur ces premiers mois de championnat très convaincants et cette nouvelle victoire face aux Bretons.

"On ne fait pas tout bien mais on ne peut rien nous reprocher dans l’état d’esprit. On essaie de rendre fiers ceux qui nous supportent. C’est une grande satisfaction. On avait à cœur de se remettre de notre faux pas face à Angers" a déclaré le gardien de 35 ans.