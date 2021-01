Lens - Avec Badé et Jean face au MHSC, le groupe lensois

Ce samedi après-midi (17 heures, Stade de la Mosson), le Racing Club de Lens défiera le Montpellier Hérault Sport Club, à l'occasion de la 22ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Franck Haise, l'entraîneur des Sang-et-Or, a convoqué un groupe de vingt joueurs.

Le technicien enregistre les retours de blessures de Loïc Badé et Corentin Jean. Jonathan Gradit (suspension) et Ignatius Ganago (infirmerie) sont indisponibles. Cheick Traoré et Adam Oudjani sont laissés à la disposition de la réserve, tandis que Zakaria Diallo n'est, lui, pas retenu.

Ligue 1 - 22e Journée

LE GROUPE DU RC LENS

Leca, Farinez - Badé, Boura, Clauss, Fortes, Gradit, Haïdara, Medina, Michelin, Sylla - Cahuzac, Doucouré, Fofana, Kakuta, Mauricio, Pereira Da Costa - Banza, Jean, Kalimuendo, Sotoca.