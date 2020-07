Lens - Cahuzac annonce la couleur pour les retrouvailles du RCL avec la L1

La saison prochaine, le Racing Club de Lens retrouvera les terrains de Ligue 1. Promu, le club artésien ne visera qu'une seule chose : le maintien. En conférence de presse ce vendredi après-midi, Yannick Cahuzac (35 ans), le milieu de terrain et capitaine des Sang-et-Or, a affiché sa relative confiance à ce sujet. L'ancien joueur bastiais estime toutefois que le RCL devra élever son niveau pour conserver sa place dans l'élite hexagonale.

"On n'a pas fêté la montée ensemble. On est vraiment concentré sur la saison à venir qui sera difficile et importante pour le club !Je pense que notre objectif sera le maintien. On vient de remonter dans l'élite. Il ne faudra pas aller plus vite que la musique. Je suis très optimiste par rapport au fait d'atteindre notre objectif. Mais il ne faut pas se voiler la face. La Ligue 1 est un championnat compliqué avec de grosses équipes", a confié le numéro 18 des Sang-et-Or, et d'envoyer un message à ses coéquipiers : "Ce que l'on a fait, c'est bien, mais le plus difficile commence. C'est bien d'être monté mais si c'est pour descendre tout de suite, ça ne sert à rien. Le groupe est très motivé pour répondre aux attentes de la Ligue 1 ! En Ligue 1, il y a beaucoup plus de puissance et de technique qu'en Ligue 2. Il y a une grosse intensité et le niveau est au-dessus".