Lens - Fofana : "L'équipe est préparée pour faire du mieux possible"

Arrivé d'Udinese cet été pour la somme de 10 millions d'euros, soit le plus gros transfert du RC Lens, Seko Fofana (25 ans) a tiré un petit bilan de la première partie de saison des Sang et Or dans le journal L'Équipe. Dans cette interview accordée au journal, le milieu de terrain a aussi affiché les ambitions pour la fin de saison.

"Regardons la place où on est. C'est très bien. Maintenant, je ne suis pas satisfait car il reste énormément de matches. Il y a des choses à gratter. L'équipe est préparée pour faire du mieux possible. Pas pour se reposer sur ce qu'elle a fait. Il y a des progrès à concrétiser contre des blocs bas. Pour pouvoir enchaîner les victoires et voir où tout ça va nous mener. Personnellement, j'y crois" a affirmé l'ivoirien.