Lens - Franck Haise : "L'idée était d'être capable de jouer"

La fierté habitait Franck Haise hier, après la victoire de son RC Lens à Marseille (1-0). Les Sang-et-Or ont dominé le club phocéen une bonne partie de la rencontre et ont été récompensé de leur gros temps fort au retour des vestiaires par un but de Banza. En conférence de presse, le coach lensois a bien assuré que les promus étaient venus pour jouer leur jeu.

"L'idée était d'être capable de jouer, on savait qu'on pouvait le faire. Si on arrivait à éliminer rapidement leur première ligne, on savait qu'il pouvait y avoir des espaces et il fallait aussi être efficace. Cette victoire est à mon sens très méritée, notamment avec cette deuxième mi-temps qui a été complètement maîtrisée. Sur le but, c'est les ajustements qu'on avait demandés à la pause, pour trouver le surnombre à l'intérieur et puis trouver les pistons un peu plus haut pour amener des centres. Le centre est parfait, le but est magnifique" a-t-il déclaré.