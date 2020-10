Lens - Franck Haise : 'Nous sommes allés le chercher'

Hier soir, Lens recevait Saint-Etienne pour le compte de la 6e journée de Ligue 1 à Félix Bollaert. Les Sang et Or poursuivent leur très bon début de saison, avec leur victoire 2-0 face à des stéphanois réduits à 10, puis à 9. Gaël Kakuta et Florian Sotoca ont été les buteurs lensois. Franck Haise, le coach lensois, analyse : "On a fait un bon match. On était déjà bien partis à 11 contre 11. Il y avait un bloc assez bas en face de nous. On aurait certainement dû mettre ce second but plus tôt. Mais il y a eu des arrêts de Moulin et un peu de manque d’efficacité, mais nous sommes allés le chercher."

Ligue 1 - 6e Journée Lens 2 - 01 - 0 Saint-Etienne G. Kakuta (P.) 15'

F. Sotoca 81'



Point noir de la soirée, la sortie sur blessure d'Ignatius Ganago, le meilleur buteur nordiste : "Il a une entorse. On verra la gravité après les examens. Pour Gaël c’est plus un peu de fatigue et coup fort reçu sur la hanche." explique Franck Haise. Déjà tourné vers le prochain match (derby contre Lille le 18 octobre), le coach lensois exhorte à l'humilité : "Au-delà des 13 points, il y a de la confiance. Et arriver dans le derby comme ça, c’est une bonne chose. Mais le doute doit rester indispensable pour faire une bonne prestation. On va rattaquer lundi avec le même travail".