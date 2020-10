Lens - Franck Haise : 'On est une équipe surprise'

Présent en conférence de presse hier, le coach du RC Lens Franck Haise a évoqué le tant attendu derby face à Lille dimanche à 21 heures. "J’espère qu’il y aura un beau match. Évidemment, sans public la saveur n’est pas la même, mais il y aura bien un derby dimanche ! Cette semaine était un peu particulière car on a récupéré des joueurs de sélection au fur et à mesure, mais dès la reprise mardi, c’est assez vite parti."

Ligue 1 - 7e Journée

L'entraîneur Sang et Or est aussi revenu sur les clés du bon début de saison lensois. "C’est sûr qu’on est une équipe surprise, en tout cas pour l’extérieur, contrairement à Lille qui est à sa place, très bien classé et plus attendu. On travaille pour que chaque week-end, on puisse montrer nos qualités, comme celles que nous avons montrées depuis 6 matches et même un peu au-delà. Être une surprise est une bonne chose mais on travaille pour ça. Au-delà de ne rien avoir à perdre, moi je pense qu’on a surtout tout à gagner, c’est pour ça qu’on a cet état d’esprit et qu’on joue comme on le fait depuis le début de la saison."