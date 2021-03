Lens - Franck Haise : "On va essayer de terminer le plus haut possible"

Le RC Lens a arraché le match nul sur la pelouse d'Angers hier (2-2) au terme d'un match spectaculaire. Après la rencontre, Franck Haise est revenu sur ce scénario particulier durant la rencontre.

"On a longtemps attendu l'égalisation mais elle est méritée par rapport à l'équipe qui a proposé du jeu pendant tout le match. C'est un drôle de scénario. Mais ce que je retiens, c'est que, même dans des scénarios défavorables, on réussit à revenir. Pour un entraîneur, c'est une vraie satisfaction. Oui, il y a eu des petites erreurs, mais aussi beaucoup de jeu, des attaques placées et cette mentalité des joueurs de ne rien lâcher et y croire jusqu'au bout" a-t-il déclaré. "L'objectif est d'aller le plus haut possible. Peut-être que ce sera 8e ou 10e car il peut se passer encore beaucoup de choses. Mais tant qu'on produira ce jeu, tant qu'on mettra cet investissement, on a le droit de rêver au meilleur. Le premier objectif, c'était le maintien. On l'a obtenu à la 26e journée et ça, personne ne pourra nous l'enlever. On va essayer de terminer le plus haut possible mais je ne vais pas parler d'Europe. Si on est 5e à la 37e journée, ce sera peut-être autre chose".