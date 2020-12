Lens - Franck Haise : "Une belle année 2020"

Sixième de Ligue 1 à la trêve hivernale, le RC Lens réalise des débuts rêvés en championnat 1. Le club promu cette année est l'une des belles surprises de cette première partie de saison et Franck Haise a tenu à mettre en lumière cette belle année 2020 en conférence de presse, après la victoire sur Brest (2-1) hier.

"C’est une belle année 2020 pour le RC Lens, pour ses supporters. On a conclu cette année de belles manières. Regagner à Bollaert, c’est notre maison et c’est bien d’y gagner. On marque en premier, c’est important avec une bonne entame. Le fait d’ouvrir le score donne un peu plus de confiance. L’adversaire avait des volontés de jeu en étant mené. On a su s’adapter sur le positionnement de leurs milieux excentrés. On va chercher le 2e but sur un jeu de transition. On aurait pu faire le 3-0, mais Brest a également 2 grosses occasions. Sur l’ensemble de la rencontre, la victoire est logique. Beaucoup de choses m’ont plu dans notre adaptation ce soir. Il fallait mettre une ligne de 3 très haute sur leur défense. Ca les a beaucoup perturbés" a-t-il déclaré.