Lens - Franck Haise a le sentiment de perdre deux points

Devant au score pendant une grande partie du match, le RC Lens n'est reparti des Costières qu'avec un seul point, la faute à une égalisation dans les ultimes minutes de Zinédine Ferhat (1-1). En conférence de presse, Franck Haise, l'entraîneur lensois, était évidemment déçu du scénario du match puisqu'il juge que son équipe méritait de l'emporter.

"Il y a de la frustration et de la déception. On était assez proche de remporter ce match. On a eu la maîtrise avant la pause quand on a bien défendu en avançant. On a davantage souffert collectivement quand Nîmes a poussé en seconde mi-temps. Au final, on perd deux points, mais il y avait aussi un adversaire. Avec davantage d'efficacité, on aurait pu inscrire un autre but, aggraver le score parce que l'on a eu les occasions avant l'égalisation nîmoise et même en toute fin de match, mais on a commis des petites erreurs de lecture ou de concentration qui seront à gommer." a-t-il déclaré.