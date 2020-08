Lens - Franck Haise analyse la bonne réaction du RCL contre Genk

Après avoir concédé un nul lors du premier match de sa journée (1-1), Lens a bien réagi en s'imposant 3-2 plus tard dans l'après-midi contre Genk. Une bonne réaction qu'a souhaité souligné l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise. "Il y a des choses qui se ressemblent sur les deux matchs", explique l'intéressé. "On a eu des moments difficiles mais on s’y attendait vu la qualité de Genk qui disputait la Ligue des Champions cette saison, de son effectif et le fait qu’il ait de l’avance dans la préparation. En même temps, on a vu lors des deux matchs, notamment lors des premières périodes, des choses très positives. Lors du premier match, on a concédé peu d’occasions sur la première période, on était vraiment solide. Même dans les moments difficiles, on a peu concédé. On a pris ce penalty que l’on devra éviter puisqu’il y a la VAR en Ligue 1, ce qui n’était pas le cas en Ligue 2. On a su réagir, égaliser et rester solide, en même temps avoir des temps de maîtrise. Tout n’est pas parfait, loin de là. Mais sur ce premier match, on sent que les choses avancent, notamment notre organisation, notre animation défensive et en seconde période notre animation offensive."

Une première victoire pour le RCL dans cette campagne de préparation, alors que la saison de Ligue 1 va démarrer dans un peu plus de trois semaine. "On est en progrès. On a eu beaucoup de mal à entamer le second match. On a eu 7-8 minutes très compliquées avec beaucoup de mal à avancer sur le porteur. On a pris ce but assez vite. C’est assez logique quand il y a de la qualité en face. On a eu la chance d’égaliser sur coup de pied arrêté très rapidement. Ensuite, on a eu une très bonne période avec beaucoup de dynamisme dans nos attaques et de jolis buts. On concède ce but très évitable sur une erreur individuelle à 7-8 minutes de la fin mais les garçons ont su rester solides pour remporter ce match que l’on a quand même mené 1-3. Ça aurait été dommage de ne pas gagner cette rencontre. C’est une double confrontation très intéressante pour nous qui permet de voir que l’on progresse. On avance athlétiquement aussi même si c’était difficile sous 30 degrés après une grosse semaine de travail."