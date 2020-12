Lens - Franck Haise déplore les trop nombreuses erreurs individuelles

Hier soir à la maison, malgré une belle débauche d'énergie et deux buts remontés, le Racing Club de Lens s'est incliné face au Montpellier Hérault Sport Club (2-3, analyse et notes). En conférence de presse d'après-match, Franck Haise, l'entraîneur artésien, a regretté les trop nombreuses erreurs individuelles qui ont plombé la bonne prestation d'ensemble de sa formation.

"J'estime que la défaite est sévère, un match nul aurait été largement mérité pour nous. On a payé des erreurs, notamment sur coups de pied arrêtés. Pour le reste, on a malgré tout fait de bonnes choses. Ce n'est pas un problème d'équilibre mais le problème c'est qu'on prend de nouveau trois buts à domicile donc c'est difficile de gagner... On doit être plus vigilant. Les erreurs individuelles, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à corriger. Les phases arrêtées, on les travaille, mais c'est beaucoup de concentration et un peu de malice et on se doit de s'améliorer. On sait qu'on a encore plein de domaines dans lesquels on doit progresser", a indiqué le technicien des Sang-et-Or.