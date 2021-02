Lens - Franck Haise devrait se passer de Kalimuendo et Cahuzac face à l'OM

Déjà privé d'Ignatius Ganago (21 ans) qui ne sera pas dans le groupe pour la réception de Marseille mercredi (21h), l'entraîneur de Lens Franck Haise pourrait se passer de deux autres joueurs, comme il l'a confié en conférence de presse. Il s'agit de l'attaquant Arnaud Kalimuendo (19 ans) et du capitaine Yannick Cahuzac (36 ans)

"Kali avait pris un coup de crampon à l'extérieur d'un pied (à Montpellier, 2-1 le 30 janvier) et a dû se faire poser des points de suture. Il s'est entraîné en salle et cela semble aller. On gère également Cahu qui va plutôt bien mais qui conserve une petite gène à une cuisse", a lancé l'entraîneur nordiste.