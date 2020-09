Lens - Franck Haise ne veut pas s'enflammer après la victoire contre Bordeaux

Victorieux de son troisième match de suite, Lens s'est provisoirement installé sur le podium de la Ligue 1 avec neuf points. Après Paris et Lorient, voici Bordeaux qui est tombé dans le piège d'Artésiens inarrêtables au stade Felix-Bollaert. Pour Franck Haise, ce début de saison tonitruant est formidable mais il exige de relativiser après seulement quatre journées.

"C’est le podium, mais à la 4e journée, alors on ne va pas s’enflammer", a-t-il indiqué à la chaîne officielle du club. "On a obtenu ces victoires avec la manière le plus souvent et c’est ça qui m’intéresse le plus. Il y a eu beaucoup de choses positives. Le mérite en revient d’abord aux joueurs. Je sais qu’on travaille bien et fort, il y a des repères. Je suis content de ce que l’on fait, de notre réussite aujourd’hui. Je ne sais pas si nous avons maîtrisé Bordeaux dans tous les secteurs puisqu’il y en a un pour lequel cela n’a pas été le cas, c’est celui des coups de pied arrêtés. Je préfère me dire qu’on a une marge de progression. Je pense que les gens sont surpris de nous voir là. Ils ne s’attendent peut-être pas à voir un promu en haut avec 9 points. Je suis moi-même agréablement surpris car en commençant un championnat, on a toujours un peu de doute. Je suis un peu surpris, mais surtout très satisfait."