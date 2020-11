Lens - Franck Haise reconnaît la victoire méritée d'Angers

Suite à la défaite ce dimanche face à Angers (1-3) lors de la 12e journée de Ligue 1, l'entraîneur de Lens Franck Haise a reconnu la victoire méritée de son adversaire du jour. "L'adversaire était plus mûr et très solide. Il aurait fallu éviter d'être mené. Notre entame de seconde période a été trop approximative, à l'image du corner où on encaisse ce deuxième but. Après, on a essayé de pousser avec les arguments qu'on avait, mais face à un bloc aussi bien en place", a confié l'entraîneur des Sang et Or.

"On a beaucoup tenté mais on s'est aussi beaucoup ouvert et on se fait logiquement punir sur ce troisième but qui aurait pu arriver plus tôt. On a quand même eu des beaux mouvements, même s'il aurait fallu plus de justesse. Tout n'est pas à jeter, loin de là. C'est à nous de progresser dans les équilibres. On doit être capable d'attaquer sans trop s'ouvrir. On a fait un peu trop d'erreurs face à une bonne équipe qui a gagné logiquement", a-t-il conclu.