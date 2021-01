Lens - Franck Haise redoute un OM revanchard

Dixième du classement (28 points), le Racing Club de Lens sera sur la Canebière ce mercredi soir (21 heures, Stade Vélodrome) pour défier l'Olympique de Marseille, en match en retard de la 9ème journée de Ligue 1. Malgré la mauvaise passe actuellement traversée par le club phocéen, sixième (32 points), Franck Haise, l'entraîneur des Sang-et-Or, ne s'attend pas à une partie facile mais bien à "un match très compliqué". Le technicien artésien en est sûr : les Marseillais vont réagir, et fortement.

"Je n'ai pas de doute sur leur motivation et je n'ai pas de doute non plus sur la qualité de leur effectif. Je m'attends à un match très compliqué. Avec la mobilisation qu'il y a eu, avec le président, le coach, je ne sais pas si c'est le bon moment pour les jouer... Je sais qu'il y aura des joueurs et une équipe en face de nous qui sera motivée. À nous déjà de faire notre match, ce sera le plus important", a indiqué le tacticien lensois en conférence de presse ce mardi après-midi.