Lens - Franck Haise satisfait de la victoire "maitrisé" face à Nantes

Le RC Lens s'est imposé (2-4) face au FC Nantes ce mercredi en 32ème de finale de la Coupe de France. Invaincus lors de leurs quatre derniers matchs, les Sang et Or réalisent une excellente saison et produisent un jeu plutôt séduisant. Une nouvelle fois cet après-midi, les Lensois ont dominé la rencontre en proposant un football ambitieux et porté vers l'avant. Présent en conférence de presse après la rencontre, Franck Haise a souligné la très bonne performance de son équipe.

"Le match a été facile, parce qu'on a su leur poser pas mal de problèmes avec notre jeu de positions. On a été assez agressifs quand il fallait l'être pour récupérer le ballon dans de bonnes conditions. Pendant les trois-quarts du match, ça a été assez maîtrisé [...] On arrive à faire de très belles choses à l'extérieur. Ce qui compte, c'est ce qu'on produit dans la globalité, et pour un promu, c'est quand même plutôt bien" a déclaré l'entraineur du Racing.