Lens - Franck Haise se contente du nul

Le RC Lens a été accroché par le FC Nantes ce mercredi, en match en retard de la 8ème journée. Si les Sang-et-Or ont ouvert la marque en première mi-temps par Gaël Kakuta, ces derniers ont encaissé l'égalisation dans le dernier quart d'heure, à la suite d'un pénalty de Touré. Mais pour Franck Haise, l'entraîneur lensois, ce point du nul est satisfaisant.

"Je ne sais pas si on a perdu deux points car Nantes est revenu avec d'autres arguments en seconde période. C'est un point dont je me contente car Nantes ne l'a pas volé. La déception est plus sur l'esprit dans lequel ce penalty a été redonné à tirer (car le gardien a quitté sa ligne juste avant le tir). Après une bonne première mi-temps, on a eu plus de difficultés en seconde. On a eu un peu moins de fraîcheur au fur et à mesure du match. Il nous a manqué une petite part d'énergie pour mieux contre-attaquer. Mais on n'a pas reculé beaucoup, ni été en grandes difficultés. On avait plutôt bien géré jusqu'à ce penalty... Je suis satisfait des 18 points qu'on a pris en dix journées. On est moins dynamique sur la durée d'un match qu'il y a quelques semaines, mais je m'en satisfais" a-t-il déclaré.