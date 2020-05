Lens - Franck Haise va rester l'entraîneur du club

Tout juste promu en Ligue 1, le RC Lens commence à s'organiser en vue de la saison prochaine. Il y a quelques jours, Arnaud Pouille, le directeur général du club, a évoqué le mercato à venir. Il s'est également attardé sur la question de l'entraîneur puisque Franck Haise avait pris la succession de Philippe Montanier fin février après que ce dernier ait été limogé. Ce mardi, L'Equipe avance que Franck Haise devrait rester à la tête du groupe professionnel la saison prochaine.

"Il y a beaucoup de rumeurs. Il y en aura beaucoup. Je ne tiens pas à les commenter. Quand on est parti sur Franck Haise comme entraîneur, on était partis sur une hypothèse Franck Haise en L2 et en L1" a déclaré sur les réseaux sociaux Joseph Oughourlian, l'actionnaire majoritaire. Dans les prochains jours, le club devrait annoncer la prolongation de son entraîneur mais également les arrivées d'un adjoint supplémentaire ainsi qu'un préparateur athlétique.